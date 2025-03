Gestion des finances publiques : « On peut même réparer les dégâts en un an » selon l’économiste Pape Demba Thiam

L’économiste Pape Demba Thiam s’est exprimé sur la gestion des finances publiques qui fait actuellement débat dans tout le pays. Selon l’Economiste, le délai de deux ans que s’est fixé le gouvernement pour tirer les finances publiques de la zone rouge, après les « anomalies » relevées par la Cour des comptes sur la période 2019-2024, peut être raccourci si les autorités décident de s’y mettre rapidement. « On peut même réparer les dégâts en un an. Le temps, c’est de l’espace. Tout comme on peut les réparer en trente ans, ça dépend de ce qui est pris comme mesure », a analysé M. Thiam dans un entretien avec l’APS.



« J’imagine que si le gouvernement dit qu’il va revenir à l’‘orthodoxie financière dans deux ans, ça veut dire qu’il a des éléments pertinents qu’il va conjuguer de manière cohérente pour atteindre cet objectif. Mais le conseil que je lui donnerais, c’est de ne pas en parler mais de poser ça sur la table » le plus vite possible, a-t-il dit.



« C’est possible, nous avons des opportunités que nous pouvons réveiller, a soutenu Pape Demba Thiam. Nous avons des potentiels de chaînes de valeur que nous pouvons activer. Et nous pouvons créer des centres de croissance intégrés autour des activités qui sont insuffisamment exploitées », a indiqué l’Economiste.