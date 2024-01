Gestion des incendies et contrôle des prix de la boulangerie: Macky Sall préconise des mesures

Le président de la République, Macky Sall, a exhorté les ministres à prendre des mesures pour prévenir et combattre les incendies ainsi que les feux de brousse. Il leur a aussi recommandé une régulation stricte du secteur de la boulangerie en maintenant les prix actuels homologués.



Selon le communiqué émanant du Conseil des ministres, le chef de l'État a insisté sur la nécessité de préserver la sécurité des populations. Ce, en menant des actions préventives et de secours en cas d'incendies. Dans ce sens, il a affirmé que l'État devrait fournir une assistance systématique aux zones touchées.



Parallèlement à ces préoccupations liées à la sécurité, Macky Sall a également adressé des recommandations spécifiques pour encadrer le secteur de la boulangerie. Il a mis l'accent sur une « régulation optimale » en étudiant la possibilité d'aider les boulangers à renouveler leurs équipements.



De plus, le président a appelé à un « contrôle rigoureux du système de distribution du pain ». Toutefois, il a souligné la nécessité de maintenir les prix homologués en vigueur.



Ces directives présidentielles ont été transmises au Premier ministre ainsi qu'au ministre du Commerce et de la Consommation, afin qu’ils travaillent de concert avec les professionnels de la boulangerie et les associations de consommateurs pour parvenir à une régulation efficace du secteur, tout en garantissant un encadrement adéquat du processus de distribution du pain.