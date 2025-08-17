Gestion des inondations : 1,95 milliard FCFA dépensés au 2ème trimestre 2025 (Rapport)

Le dernier rapport d'exécution budgétaire, publié ce dimanche, révèle une mobilisation importante de fonds publics pour faire face aux inondations récurrentes qui frappent le Sénégal. Selon le document, 1,95 milliard FCFA ont été exécutés durant le deuxième trimestre 2025.



Trois programmes principaux structurent l'action gouvernementale en matière de gestion des inondations. Le Projet de Gestion Intégrée des Inondations (PGIIS) a bénéficié de 150 millions FCFA pour des actions de prévention et de planification. La "Matrice d'Actions Prioritaires", dotée de 1,3 milliard FCFA, permet des interventions rapides dans les zones à risque.



Enfin, un budget de 500 millions FCFA est consacré à la construction de digues de protection et à la réinstallation des populations sinistrées, une mesure essentielle pour sécuriser durablement les zones exposées.