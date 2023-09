Gestion des inondations : les populations de Saint-Louis écrivent à Mansour Faye

Dans une lettre ouverte adressée au Maire de Saint-Louis, Amadou Mansour Faye, les populations de Saint-Louis préoccupées, ont soulevé la question de « la mauvaise gestion des inondations », qui touchent régulièrement la ville. Une situation qui affecte considérablement la vie quotidienne des habitants, endommage les infrastructures et met en danger la sécurité des résidents.



Dans la missive parvenue à PressAfrik, elles demandent à l’édile de la ville « de prendre des mesures immédiates pour améliorer la gestion des eaux pluviales ». Ainsi les populations par la voix de Petit Ndiaye « suggèrent d'investir dans des systèmes de drainage efficaces et de maintenir régulièrement les canaux et les égouts ».



Ce dernier souligne également « la nécessité de sensibiliser la population aux bonnes pratiques de gestion des déchets pour réduire les obstructions des canalisations ».



M. Ndiaye soulève la question des opérations de pompage des eaux pluviales, organisées chaque année avec la mobilisation de la jeunesse à travers la COJER. Des opérations ponctuelles qui sont insuffisantes, selon lui pour faire face au problème récurrent des inondations à Saint-Louis.



« Chaque année, les quartiers de Guinaw-Rail, Diaminar, Ndiolofenne (Gorée), Darou, Médina Marmiyal, Bango sont durement touchés par les inondations, et j’interpelle l’État sur l'absence de ses services dans ce contexte. Ce, concernant la gestion de l'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS) à Saint-Louis et sur l'état d'avancement du projet d'assainissement de la Commune ».



Petit Ndiaye affirme qu’il est nécessaire de trouver des solutions pérennes plutôt que des mesures ponctuelles. Allant plus loin, il critique la gestion du personnel politique du Maire pour son « caractère clanique, arbitraire et solitaire ». Il pointe du doigt le Coordonnateur Départemental pour sa gestion, qui aurait contribué à « affaiblir la grande coalition présidentielle ».



M. Ndiaye appelle à « une action proactive pour minimiser les conséquences des inondations à Saint-Louis et améliorer la qualité de vie de ses habitants ». Il espère que le Maire, Amadou Mansour Faye, prendra en compte ces préoccupations urgentes et mettra en place les mesures nécessaires pour résoudre ce problème qui affecte la communauté de Saint-Louis.