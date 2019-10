Gestion des ressources naturelles : La Russie prête à secourir le Sénégal

A Sotchi où se tient présentement le premier sommer Russie Afrique, le président Macky a réaffirmé la ferme volonté de l'Afrique de coopérer avec tous les partenaires sans exclusion, ni exclusivité dans un esprit de collaborateur amicale.

Une idée conforter par Dr Soulèye Anta Ndiaye, chef du Bureau économique à l’ambassade du Sénégal à Moscou dans la gestion des ressources pétrolières et gazières.



Dans un entretien accordé au quotidien national "Le Soleil", Dr Ndiaye déclare que "Moscou souhaiterait appuyer notre pays dans le cadre de la formation des cadres dédiée à l’exploitation de ces ressources naturelles"



A en croire ses déclarations la Russie est prête à appuyer le Sénégal, "à intervenir dans la construction des infrastructures et les techniques de management liées à l’industrie des hydrocarbures". Soulignant que "l’expertise russe en matière d’exploitation et de gestions des ressources comme le pétrole et le gaz est reconnue de tous."