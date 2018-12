Gestion du marché Bou Bess: le maire libéral de Djiddah Thiaroye Kao et son adjoint à couteaux tirés

Entre le maire libéral de Djiddah Thiaroye Kao Cheikh Dieng et son adjoint Alla Diop, ce n'est plus le grand amour depuis que ce dernier a quitté le Parti démocratique sénégalais (Pds) pour rallier la mouvance présidentielle à travers le mouvement "Djeumeul Yakkar". Alla Diop accuse le maire d'avoir utilisé les recettes pour caser une clientèle politique.



"Les recettes que la mairie de Djiddah Thiaroye Kao tire et continue de tirer de ce marché ne reviennent pas à la population. Le maire, au lieu de l'investir sur les priorités, signe des contrats pour des personnes qui ne travaillent pas. Au moment où l'éclairage public fait défaut, dénonce le leader de "Djeumeul Yakkar".



Alla Diop promet de faire partir lors des prochaines locales par opération "Cheikh dégage". "La commune va basculer vers la mouvance présidentielle. En réalité, la population lui a tourné le dos. Il a compris qu'il va bientôt quitter.C'est la raison pour laquelle il a commencé à trouver une excuse en parent de corruption", a-t-il dit.