Gestion du pays : Le PDS dresse un bilan critique et appelle à de nouvelles solutions économiques

Un bilan économique préoccupant

Le PDS a d’abord critiqué les perspectives économiques jugées peu rassurantes. Selon le parti, la prévision du taux de croissance sur la période 2024-2029 ne dépasserait pas 6,5 %, un chiffre qui semble insuffisant face aux enjeux de développement du pays. De plus, l'encours de la dette publique est estimé à 76 % du PIB d'ici 2029, avant même la publication du rapport de la Cour des comptes. Ce qui représente une lourde pression financière pour le Sénégal.

Les partisans de Me Wade ont estimé que le gouvernement semble se tourner vers les citoyens pour combler ce déficit, leur demandant de faire des sacrifices. Ils ont également pointé la multiplication des mesures d’austérité, telles que la suppression de subventions, la réduction de salaires, l’élargissement de l’assiette fiscale, et la hausse des prix des denrées de première nécessité, des actions qui risquent d’aggraver la situation des populations. La perte d’emplois, la précarité de l’emploi et l’augmentation du chômage sont également des préoccupations majeures, d’après le PDS.



Un appel à des solutions alternatives

Face à ces difficultés, le PDS appelle le gouvernement à réfléchir à des solutions plus adaptées afin de protéger les Sénégalais des conséquences de la crise économique actuelle. Ils ont souligné en particulier l’échec de la relance de l’économie par l’agriculture, qui aurait dû être une priorité. Le PDS met en avant la nécessité de maintenir le soutien au secteur rural tout en explorant d'autres voies pour soutenir l'économie nationale.

Le parti se montre également préoccupé par les mesures d’austérité annoncées par le gouvernement. Qu'il juge susceptibles de nuire davantage à la situation économique du pays. "Les difficultés sont faites pour être surmontées", ont-ils insisté, tout en critiquant les précédents gouvernements pour leur manque de soutien aux Sénégalais.



Des propositions pour relancer l’économie et gérer la dette

Sur le plan économique, le PDS avance plusieurs propositions pour redresser la situation. Parmi les recommandations, le parti suggère la nécessité de poursuivre ou de reprendre l’audit de la dette, notamment la dette bancaire et les ressources externes, afin d’avoir une meilleure visibilité sur la gestion des finances publiques. Le PDS propose également de titriser la dette bancaire pour la transformer en dette à long terme et permettre une négociation sous l’arbitrage de la Banque centrale.

En matière de relance économique, le PDS préconise une confiance accrue dans le secteur privé et un accompagnement actif des entreprises. Il appelle également à renforcer la commande publique et à soutenir les PME et PMI en restructurant le FONGIP pour faciliter leur accès au financement. En outre, le parti plaide pour la mise en place d'un fonds de bonification auprès des institutions de microfinance pour aider les petites entreprises et les ménages à surmonter la crise.



Appel à plus de sérénité et de responsabilité dans la gestion du pays

Le PDS a appelé enfin le gouvernement à adopter une gestion plus calme et lucide face aux crises multiples du pays. Le parti insiste sur la nécessité de respecter les droits des Sénégalais, de promouvoir la liberté économique et de garantir la préservation des acquis démocratiques. Ils (les partisans de Wade) appellent également à un apaisement du jeu démocratique, à un respect de l’indépendance de la justice et à la protection de la liberté d’information.



Une alternative crédible et une voie pour les sans-voix

Dans sa déclaration, le PDS annonce qu’il se positionne comme une force de proposition, un alternatif crédible à travers "SOPI Sénégal". Et qu’il entend renforcer sa présence auprès des populations. "Nous serons très vigilants", ont-ils souligné, en précisant leur volonté de travailler directement sur les problèmes rencontrés par les Sénégalais. Ils affirment qu'ils ne se contenteront pas de pointer les faiblesses de l’opposition, mais chercheront activement des solutions aux défis que rencontre le pays.



Ainsi, le PDS se positionne comme un acteur politique prêt à porter les préoccupations des citoyens et à proposer des solutions concrètes face à la crise économique et sociale que traverse le Sénégal.