Gestion inondations et catastrophes naturelles: la Direction de la Protection civile et le PNUD tablent sur un programme de relèvement

Comme dans la plupart des pays sahéliens, les fortes pluies ont touché plusieurs régions du Sénégal entre le 4 et 5 septembre 2020. A la suite de cette catastrophe, le Gouvernement du Sénégal a entamé, ce jeudi un atelier à travers la Direction de la Protection civile, et en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (Pnud), pour évaluer les impacts pour bâtir des programmes de relèvement.



« L’activité qui nous réunit ce matin, c’est l’atelier de retour d’expérience suite au débranchement du Plan national d’organisation de secours de gestion des réponses contre les catastrophes. Conformément aux directives du chef de l’Etat, le ministre de l’Intérieur à déclenché le Plan national d’Organisation des Secours (ORSEC) qui, à partir de ce jour, des actions ont été menées sur le terrain. Des actions coordonnées placées sur l’autorité du ministre de l'Intérieur », a déclaré Abdoulaye Noba, Directeur de la Protection civile.



Selon M. Noba, il était nécessaire de se réunir autour d’une table pour recueillir l’expérience menée sur le terrain par les uns et les autres. « Les inondations de cette année, nous avons jugé nécessaire de se réunir autour d’une table pour recueillir l’expérience menée sur le terrain par les uns et les autres. Cette activité a été facilitée par un partenaire, c’est le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) qui a apporté son concours pour mener cette activité », dit-il.



Avant d’ajouter : « La gestion des catastrophes est une activité qui est ardue qui nécessite beaucoup d’exigence. Et à ce niveau, il faut une synergie d’effort qui doit être ordonné, organisé à travers des dispositifs juridique, opérationnel, institutionnel ».