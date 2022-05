Gestion intégrée des Déchets: les députés adoptent sans débat le projet de loi entérinant le remplacement de l'UCG par la Sonaged

Les députés ont adopté à l’unanimité ce jeudi à l'Assemblée nationale, le projet de loi n° 06/2022 autorisant la création d'une société anonyme dénommée Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED S.A) sans débat. Abordant l'exposé des motifs, le Ministre a indiqué que la création de cette société arrive dans un contexte où la gestion des déchets est devenue une réelle priorité, aussi bien pour les Etats que pour les collectivités territoriales.



« En effet, cette structure vient ainsi compléter l'arsenal juridique déjà en place pour matérialiser la volonté exprimée par le président de la République, de faire de la salubrité publique une priorité nationale à travers l'ambitieux programme dénommé « Sénégal Zéro déchets », lequel vise l'instauration d'un meilleur cadre de vie pour nos populations et une attractivité économique renforcée de nos territoires. La gestion des déchets fait partie des domaines de compétence transférés aux collectivités territoriales. C'est donc pour les accompagner dans la prise en charge de ladite compétence que le Gouvernement a créé, par arrêté n°01048 du 22 janvier 2018 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°012551 du 17 novembre 2011, l'Unité de Coordination de la Gestion des Déchets solides (UCG), récemment modifié par l'arrêté n°9160 du 21 avril 2020 », a déclaré Abdoulaye Seydou Sow.



Selon le ministre, le nouveau statut juridique proposé dans le présent projet est un moyen sûr d'optimiser confortablement la prise en charge de la gestion des déchets, mais aussi de garantir la sécurité juridique des actes posés.



"La gestion des déchets est devenue un enjeu stratégique pour notre pays"



Abdoulaye Seydou Sow, ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, et de l’Hygiène Publique accompagné de ses principaux collaborateurs, a soutenu que la gestion des déchets est devenue un enjeu stratégique pour notre pays. « En effet, la gestion des déchets est devenue un enjeu stratégique pour notre pays, justifiant un accompagnement et un meilleur encadrement du secteur, conformément aux objectifs stratégiques sous-tendant notre stratégie nationale de gestion des déchets. C'est pourquoi l'Etat du Sénégal s'est engagé à créer la société anonyme dénommée Société nationale de Gestion intégrée des Déchets (SONAGED S.A.), structure forte à laquelle seront transférés l'UCG et tous les projets et programmes publics de gestion intégrée des déchets solides », a-t-il relevé.



Aussi, favorisera-t-elle l'intercommunalité, la professionnalisation du secteur avec la responsabilisation des producteurs de déchets (pollueur-payeur) et l'expansion de l'économie circulaire hautement pourvoyeuse d'emplois.



Selon le ministre, en définitive, « la SONAGED permettra de mettre en œuvre la stratégie nationale de gestion des déchets autour de trois (03) métiers, en partenariat avec le secteur privé et les collectivités territoriales, à savoir : la gestion de la collecte et du transport des déchets pour le compte des collectivités territoriales, la gestion et l'exploitation des infrastructures au niveau décentralisé à travers des sociétés d'exploitation en rapport avec les collectivités territoriales, la création de filières de valorisation industrielle des déchets (plastique, organique pour du compost, combustibles de substitution, etc.). La SONAGED S.A. continuera d'assurer la coordination de la gestion intégrée des déchets solides sur l'ensemble du territoire national ».



Abordant la question des ressources financières de l’UCG, le ministre a reconnu l'incapacité des dotations budgétaires de l'Etat à couvrir les charges de cette structure. Poursuivant, il a relevé que la nouvelle société de gestion des ordures aura l'opportunité d'améliorer et de diversifier ses moyens, tant financiers que matériels. Concluant sur l'éducation citoyenne à la propreté, il a insisté sur l'indispensable implication des parlementaires et des autorités religieuses dans la sensibilisation de nos populations.



En réponse à la préoccupation relative au sanitaire public, il a révélé que, dans le cadre de la réalisation par la Direction du Cadre de vie du projet d'installations de toilettes publiques, il est prévu l'aménagement sans délai de toilettes dans certains lieux publics. Ainsi, pour le cas de Mbeubeuss, une commande de 30 toilettes publiques a déjà été lancée.



Occupation anarchique des abords du Stade Léopold Sédar Senghor

Évoquant l'encombrement de la voie publique, notamment dans la capitale, (charrettes, parkings de vente automobile, étals, etc.), le Ministre a souligné que la solution à ce problème passe par une application rigoureuse de la loi. Ainsi, a-t-il révélé, son département, en collaboration avec celui de l'Intérieur, procèdera incessamment à des opérations destinées à mettre un terme à l'occupation anarchique des abords du Stade Léopold Sédar Senghor.



Circulation des charrettes à Dakar

Concernant la circulation des charrettes à Dakar, une réflexion sur les voies et moyens de mettre fin à leur présence risquée sur les routes de la capitale, est en cours. Leur remplacement par des tricycles figure parmi les solutions envisageables par le Gouvernement. « Sur l'implication du secteur privé dans la nouvelle société, Monsieur le Ministre est d'avis avec vos Commissaires pour la préférence nationale, mais à condition que les entreprises privées nationales disposent de capacités techniques et financières suffisantes pour réaliser les projets », a-t-il ajouté.

