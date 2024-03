Ghana : l'ONU appelle à ne pas promulguer le projet de loi anti-LGBTQ+

"Ce projet de loi élargit le champ des sanctions pénales à l'encontre des lesbiennes, des gays, des bisexuels, des transgenres, des transsexuels et des queers, simplement pour être qui ils sont. Nous exigeons que ce projet de loi n'entre pas en vigueur. Nous demandons instamment au gouvernement ghanéen de prendre des mesures pour que chacun puisse vivre à l'abri de la violence, de la stigmatisation et de la discrimination, quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre", a déclaré Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme.

Le projet de loi, qui a été voté par le parlement de ce pays d'Afrique de l'Ouest mercredi, a été présenté pour la première fois il y a trois ans. Il criminalise les relations, l'activité sexuelle et les démonstrations publiques d'affection entre les membres de la communauté LGBTQ+.

Cette loi vise également les personnes qui les soutiennent, ainsi que la promotion et le financement d'activités liées aux LGBTQ+.