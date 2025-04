Ghana: les étrangers bientôt interdits d'exploitation de l'or artisanal

Le Ghana cherche à rationaliser les achats d’or et à éviter la fuite des capitaux. Jusque-là, toutes les sociétés locales comme étrangères étaient autorisés à acheter et exporter l'or de ces mineurs artisanaux. À partir du 1er mai, c'est le GoldBod, une organisation publique qui est la seule autorisée à acheter, vendre et exporter cet or artisanal. En 2023, 34 tonnes d'or produites dans les mines artisanales du pays ont été déclarés.



Il y en aurait en fait le double, selon les experts de l'organisation de coopération et développement Swissaid. Un manque à gagner important pour les caisses de l'État. Les étrangers doivent donc quitter le marché. Dans le viseur, il y a les sociétés et entrepreneurs chinois, qui ont pris une large part du secteur de la mine artisanale dans le pays.



Ils étaient près de 50 000 migrants chinois actifs sur ces gisements ghanéens, selon des estimations du South China Morning Post datant d'il y a une dizaine d'années. Le gouvernement serre la vis. Le ministre des Finances expliquait en janvier que ces nouvelles recettes aurifères devraient permettre « de stabiliser la monnaie nationale », le cedi, en perdition depuis plusieurs années.