Giggs exclut Cristiano Ronaldo dans son onze de rêve de Manchester United

Cristiano Ronaldo est-il vraiment une légende de Manchester United ? Pas pour l'ancien joueur des Red Devils et coéquipier du joueur portugais, Ryan Giggs...



Le Portugais n'a pas été mis dans le onze de rêve d'anciens joueurs de Manchester United de Ryan Giggs.



Le onze de ce dernier est composé du grand danois Peter Schmeichel dans le but avec devant lui une défense avec des pointures comme Gary Neville, Rio Ferdinand, Mikael Silvestre et Denis Irwin.



Le milieu de terrain comporte Roy Keane, Nicky Butt, Paul Scholes et David Beckham. Devant, Giggs a mis Wayne Rooney et Ole Gunnar Solskjaer, l'actuel manager de United. Pas de Cr7, donc...souligne BeSoccer.