Le procureur général de la CPI Karim Khan démis de ses fonctions après des accusations de harcèlement sexuel

Selon les agences Reuters et Associated Press qui citent des sources diplomatiques, les 125 États membres de la CPI ont décidé de relever de ses fonctions le magistrat de 56 ans. Selon ces sources, 82 des 125 États membres ont voté en faveur de cette décision - 13 contre et 15 abstentiosn -, c'est une large majorité qui a donc choisi de révoquer Karim Khan.



L'ambassadeur d'Israël auprès des Nations unies, Danny Danon, a écrit sur X : « Aujourd'hui, au siège de l'ONU, les États membres de la CPI ont voté la destitution du procureur Karim Khan. Khan pensait que sa chasse aux sorcières politique contre Israël et ses mandats d'arrêt scandaleux détourneraient l'attention des graves accusations d'inconduite sexuelle pesant sur lui. Il avait tort. »



Le procureur de la CPI en poste depuis 2021 est accusé d'agression sexuelle contre une membre de son équipe, des accusations qu'il rejette.



L'affaire remonte au mois d'octobre 2024. Plusieurs médias relaient des accusations d'agression sexuelle visant Karim Khan, des allégations qu'il réfute. Une enquête est ouverte. Le procureur de la CPI se met en retrait de ses fonctions pour se défendre. En juin dernier, il est suspendu en attendant que les États membres de la Cour décident de son sort.



Les avocats de Karim Khan affirment que les rapports d'enquête ne permettent pas de confirmer les accusations. Et ils estiment que son renvoi reviendrait à écarter un procureur devenu gênant. Une allusion notamment aux mandats d'arrêt délivrés contre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu et son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant dans le cadre de la guerre à Gaza.



Des mandats d'arrêt qui avaient d'ailleurs valu à Karim Khan d'être sanctionné par les États-Unis. Mais pour certains membres de la Cour, les accusations qui le visent ont terni l'ensemble du travail de la CPI.