États-Unis : le procès de Nicolas Maduro fixé au 1er juin 2027

Un juge fédéral américain a fixé au 1er juin 2027 l'ouverture du procès du président vénézuélien capturé Nicolas Maduro et de son épouse Cilia Flores, rapportent plusieurs médias américains.



La date a été annoncée mercredi par le juge fédéral Alvin Hellerstein, lors de la troisième comparution du couple devant un tribunal new-yorkais depuis leur capture à Caracas par les forces spéciales américaines en janvier, selon le New York Post.



Lors de leur précédente audience, en mars, leurs avocats avaient demandé l'abandon des poursuites, faisant valoir que les sanctions américaines empêchaient le Venezuela de financer leur défense.



Cette requête a toutefois été retirée après que l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), l'agence du département américain du Trésor chargée des sanctions, a autorisé le déblocage de fonds vénézuéliens destinés aux frais de justice du couple.



Âgé de 63 ans, Nicolas Maduro, et son épouse, 69 ans, ont été transférés aux États-Unis à l'issue d'une opération militaire menée au Venezuela en janvier. Ils sont poursuivis notamment pour narco-terrorisme et trafic de drogue. Les procureurs américains les accusent d'avoir collaboré avec des cartels de la drogue afin d'acheminer des milliers de tonnes de cocaïne vers les États-Unis.



« Je suis innocent. Je ne suis pas coupable. Je suis un homme honnête. Je suis toujours le président de mon pays », avait déclaré Nicolas Maduro lors de sa mise en accusation en janvier.



Depuis leur arrestation, Nicolas Maduro et Cilia Flores sont détenus sans possibilité de libération sous caution au Metropolitan Detention Center, à Brooklyn.