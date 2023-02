Giroud va quitter Milan pour la Premier League, Erling Haaland entre dans la légende de Manchester City

Olivier Giroud est tenté par un retour à Londres, Erling Haaland a battu un record historique et les supporters de la Juve réclament le retour de Paul Pogba, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



Londres manque à Olivier Giroud



Un grand buteur de l’histoire de la Premier League pourrait faire son grand retour. D’après The Sun, Olivier Giroud veut retourner à Londres. Déjà convoité par Everton en janvier, l’international français avait refusé car il souhaite vivre à Londres. Pour une réapparition à Arsenal ou Chelsea ça semble compliqué mais West Ham, Fulham, Crystal Palace et Brentford sont des destinations potentielles. Le buteur milanais pourrait donc être au centre du prochain mercato estival.





Haaland, record de précocité



Erling Haaland écrit déjà l’histoire de City ! En marquant hier à Bournemouth (29è), il est devenu le meilleur buteur sur une saison du club avec 26 réalisations. Il devance un certain Sergio Agüero. Et il a encore du temps pour grossir son record. Les Skyblues continuent de mettre la pression sur les Gunners comme s’en réjouit The Manchester Evening News. City a écrasé Bournemouth 4-1. Ils ne sont plus qu’à deux points d’Arsenal qui a battu Leicester 1-0. Pep Guardiola, en plus de la victoire, a salué le très bon match d’Erling Haaland, qui a trouvé le chemin des filets après avoir été critiqué pour son manque de réalisme face à Forrest et Leipzig. «L’impact d’Erling est incroyable. Nous l’aimons et il nous aide. Ici, nous l’avons trouvé encore plus, et il est une menace incroyable» a déclaré le tacticien néerlandais, des propos relayés par le Daily Mirror.



Les supporters de la Juve s’impatientent pour Pogba



Du côté de Tuttosport, les supporters espèrent que Pogba va bientôt faire son grand retour avec la Juve. Pour rappel, il n’a toujours pas joué une seule minute depuis le début de saison. Le Français s’est entraîné avec le groupe depuis presque une semaine, il pourrait donc être convoqué avec la Juventus pour le derby face au Torino prévu ce mardi, c’est ce que réclame les supporters comme l’écrit le quotidien.