Global Mercy ships a accosté ce vendredi au Port de Dakar

Le Global Mercy est un navire-hôpital moderne et à la pointe de la technologie. Il est doté de six salles d’opérations chirurgicales. Le Global Mercy mettra également à la disposition des chirurgiens, obstétriciens, dentistes et anesthésistes africains une plateforme de formation spécialisée dont un laboratoire de simulation pour des opérations chirurgicales et les soins post-opératoires.

Global Mercy ships, le plus grand hôpital flottant au monde, il sera inauguré ce lundi par le chef de l'Etat Macky Sall. Il a accosté dans le port ce vendredi au port de Dakar, a annoncé le ministère de la Santé.