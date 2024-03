Golf-Sud : un baron de la drogue arrêté avec 23,5 kg de chanvre indien par la police

Les éléments de la brigade de recherche du commissariat de Golf-Sud a mis fin aux agissements délictuels d'un dealer notoire qui se ravitaillait en drogue depuis la Casamance. M. B. a été arrêté à son domicile de la cité Las Palmas avec 23,5 kg de chanvre indien de la variété Verte.



La drogue est constituée de 22 blocs de 1 Kg chacun et 6 ballots de 250 grammes de l'herbe illicite. Le malfaiteur ayant pignon sur rue, évolue depuis des années dans le trafic de chanvre indien. Il fait la navette entre Ziguinchor et Dakar. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs, détention et trafic de chanvre indien.



Une enquête a été ouverte par la police informe Les Echos.