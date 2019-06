Golf Sud : une élève en classe de 1ère, piégée et sauvagement violée par le mari de la copine

Une fille, âgé de 20 ans, a été sauvagement violée par le mari de sa camarade de classe. Ce dernier qui l’aurait piégée, a profité de l’absence de sa femme, pour inviter la jeune fille, pour l’entraîner dans sa chambre conjugale avant d’abuser d’elle. Les faits ont eu lieu à Golf Sud dans la banlieue dakaroise.



Le jour des faits, informent des sources du journal « Les Echos», la femme du présumé violeur, empêchée, appelle sa camarade de classe et lui demande d’aller, avec son mari, récupérer son bulletin de note dans leur établissement. Sur le chemin du retour, le mari invite la jeune fille à prendre un rafraîchissement. Après hésitation, elle décide de décliner à l’invitation. Une fois dans la chambre conjugale, le mari l’envoie au dépit et parvient à la neutraliser après s’être battu avec elle. Il la viole sauvagement.



Interpellés, les limiers ouvrent une enquête. Après deux (2) mois de cavale, il a été finalement interpellé mardi dernier. Interrogé, il reconnaît avec certes couché avec la camarade de classe de sa ferme, mais déclare être son amant et sort en douce avec elle depuis quelque temps.



Le mis en cause réfute la thèse du viol et avance la fille a eu peur à la vue des flots de sang après leur rapport sexuel. Il a été déféré au parquet de Guédiawaye pour "viol et le délit de fuite", entre autres.