Goudomp : des responsables d’associations de personnes handicapées outillées sur la gouvernance inclusive et la loi d'orientation sociale

Selon le facilitateur de la session, Léger Manga, l’objectif est de doter ces acteurs des connaissances nécessaires pour qu’ils puissent jouer pleinement leur rôle de citoyens et contribuer à la construction d’une société plus équitable .

Au cours des échanges, les bénéficiaires ont lancé un plaidoyer en faveur de la formalisation de leurs associations communales. Ils ont invité les autorités locales à les accompagner dans la démarche de reconnaissance juridique, condition indispensable pour mieux structurer leurs actions et accéder aux opportunités institutionnelles.

Cette formation s’inscrit dans le cadre du projet Effort, mis en œuvre par l’ONG Humanité & Inclusion (HI) avec l’appui financier de l’Union européenne. Elle marque une étape importante dans la promotion de l’inclusion sociale et la participation citoyenne des personnes vivant avec un handicap dans le département de Goudomp.

Une trentaine de responsables d’associations de personnes handicapées du département de Goudomp (sud), ont bénéficié d’une formation axée sur la loi d’orientation sociale et la gouvernance inclusive. L’initiative vise à renforcer leurs capacités afin qu’ils puissent mieux défendre leurs droits et participer activement à la gestion des affaires publiques au sein de leurs collectivités territoriales.