Goudomp : trois personnes meurent par noyade

La communauté de Sandiniery, nichée dans la commune de Karantaba du département de Goudomp, a été frappée par une tragédie. Trois individus de différents âges se sont donné la mort par noyade. Parmi les victimes figurent Sana Dramè, 60 ans, Mouskeba Mandiang, 70 ans, et Pape Mané, un jeune homme de 24 ans.



D’après les information de Sud Quotidien, Sana Dramè, après ses ablutions un vendredi, avait annoncé à sa famille son intention de se rendre à la mosquée. Cependant, au lieu d'y aller, il a emprunté la direction du fleuve Casamance. Après des recherches intensives, seuls ses vêtements ont été retrouvés sur la rive, laissant des questions sans réponses.



Le deuxième concerné Mouskeba Mandiang, une dame âgée de 70 ans souffrait de déficience mentale, confie le journal. Après une série de recherches infructueuses, son corps sans vie a été repêché par les eaux du fleuve Casamance.



Le dernier décès enregistré est celui de Pape Mane, un jeune homme de 24 ans porté disparu depuis le mercredi 23 août. Malgré les efforts de recherche dans les villages environnants, son corps a été finalement découvert flottant sur les eaux du fleuve par les conducteurs de pirogues assurant la liaison fluviale entre Sedhiou et Sandiniery.



Les autorités de sécurité ont été alertées et se sont rendues sur les lieux pour récupérer les corps. Le corps de Pape Mane a été transporté à Samine pour une autopsie, puis inhumé sur le rivage du fleuve le même jour.