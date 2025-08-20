Goudomp : une journée citoyenne de reboisement pour restaurer la mangrove à Pontodosse

Avec l’appui technique du service des Eaux et Forêts et la forte mobilisation des populations locales, six hectares de mangrove ont été replantés.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de protection de l’environnement et de lutte contre les effets néfastes du changement climatique. L’adjoint au préfet de Goudomp, présent lors de l’activité, a souligné l’importance de cette action citoyenne.

Selon lui, elle contribuera non seulement à freiner l’érosion côtière, mais aussi à restaurer l’écosystème de la mangrove, un habitat naturel essentiel pour le retour des poissons et des crevettes dont dépendent de nombreux foyers pour leur subsistance.

Au-delà de son impact écologique, cette journée de reboisement a été un moment de solidarité et de sensibilisation. Les habitants, jeunes comme adultes, ont participé activement, démontrant leur engagement à préserver un patrimoine naturel vital pour la Casamance.

Le weekend dernier, l’Amicale des chefs de service départementaux de Goudomp a organisé une vaste opération de reboisement sur la rive du fleuve Casamance, à Pontodosse, dans la commune de Kaour.