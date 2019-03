Goût de France: la gastronomie mondiale a son village

« C’est un petit village gaulois aux pieds de la Tour Eiffel dans lequel on a mis tous les pays du monde ! » Sous le soleil parisien en bas du Trocadéro, Anne-Laure Descombin s’enthousiasme de son Village International de la Gastronomie qui s'intègre aux journées spéciales Goût de France. « Il y a, à peu près, 45 pays, mais aussi quelques régions françaises qui viennent présenter leurs cuisines populaires. Pendant quatre jours, ce village gastronomique présente aux Parisiens et aux touristes l’ADN culinaire de tous ces pays. Tous les continents y sont représentés comme toutes les religions. C’est un village où il n’y a pas d’image toute faite sur les gens, on est tous égaux comme ce grand peuple de la planète qui mange chaque jour. »



Traverser les frontières du goût, s’imprégner de saveurs différentes



Avec la sensation réelle que tous les pays du monde cuisinent pour une fois tous dans la même cuisine ! Même si cela peut engendrer des rencontres particulières quand une forte odeur de fromage nous envahit devant le stand des représentants de l’Afghanistan qui jouxte celui de la tartiflette. Car dans l’allée de ce joyeux village, en à peine trois mètres, on traverse les frontières du goût, on s’imprègne de saveurs différentes. C’est peut-être cela le futur de la gastronomie à l’échelle mondiale ! La chine, le Vietnam, mais aussi le Maroc, la Tunisie, le Mexique, le Pérou… La liste est longue, interminable presque, mais parfaitement digeste et très instructive comme avec cette très belle présence africaine qui s’est offert une exposition rare, car trop souvent cette cuisine demeure toujours un peu mystérieuse pour certains des visiteurs. Elle est moins connue, ou tout simplement moins utilisée dans les restaurants de cuisines exotiques qui sont plus souvent adeptes de traditions asiatiques ou sud-américaines...



Sur le stand du Congo, c’est le saka-saka qui est proposé « avec des légumes et de la viande ». Avec un grand sourire, la cuisinière nous précise très vite : « Chez nous, on a tellement de choses à vous faire découvrir ! » Ce sera plus tard, car on est déjà passé en Côte d’Ivoire, où joyeusement on nous présente différentes recettes pour cuisiner le poulet, notamment le poulet braisé, mais aussi le travail sucré autour de la canne à sucre. « Le foutou est un plat national. A la banane ou à l’igname, avec du poisson ou de la viande », nous explique-t-on. Les patates sont douces, mais il y a aussi de la semoule de manioc -attiéké-, un riz gras surnommé tchep… Tout est appétissant et les visiteurs s’amusent devant les stands à picorer et déguster.