Gouvernance de Diomaye-Sonko : le FDR qualifie de gestion "aventuriste et médiocre" des finances publiques

Le Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR) a exprimé ses critiques acerbes à l’égard de la gouvernance actuelle, notamment celle de Bassirou Diomaye Faye. Le FDR a qualifié la gestion des finances publiques de "gestion aventuriste et médiocre". C'est là, des propos tenus, lors d'une conférence de presse à Dakar le 26 février. Où les responsables du FDR ont dressé un bilan très sévère des dix premiers mois de gouvernance.



À cette occasion, les alliés de Khalifa Sall ont annoncé l'organisation d'une manifestation prévue après le mois de Ramadan pour exprimer leur mécontentement face à la gestion du pays par le gouvernement. Ils ont dénoncé la hausse continue du coût de la vie, qu'ils considèrent comme insoutenable pour la population, ainsi que le recul démocratique observé ces derniers temps. Selon eux, "le Sénégal est devenu un État-Sonko" en raison de l’ingérence excessive du Premier ministre, Ousmane Sonko dans les affaires judiciaires. Une situation qu’ils jugent préoccupante pour l'indépendance de la justice.



Une des critiques principales formulées par le FDR concerne la situation économique du pays. Les amis de Khalifa Sall estiment que le pays a été mis en péril par une mauvaise gestion des finances publiques. La dégradation de la note de crédit du Sénégal, qui a chuté à B3, est pour eux un indicateur alarmant de la dégradation de la situation fiscale. Selon les responsables du FDR, cette dégradation reflète les risques croissants liés à la détérioration de la situation financière du pays, notamment en ce qui concerne la liquidité.



Parmi les conséquences immédiates, le FDR a mis en avant les difficultés accrues d’accès au financement, ainsi que les coûts d’emprunt plus élevés sur les marchés financiers. Deux éléments, qui selon eux, risquent de peser lourdement sur l'économie sénégalaise dans les mois à venir.