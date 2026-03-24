Gouvernance du secteur extractif: le Sénégal confirme son leadership avec un score «très bon» de 89/100

Le Président du Comité national de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives du Sénégal (CN-ITIE), Thialy Faye, a annoncé, ce mardi 24 mars 2026, que le Sénégal a obtenu un score de 89/100 avec mention «très bon» lors de sa troisième Validation, portant sur la période de novembre 2021 à août 2025.



La note globale du Sénégal se décompose selon les trois composantes majeures de la Norme de l’ITIE 2023: pour les résultats et impact, le Sénégal a obtenu un score « exceptionnel » de 92,5/100, pour l’engagement des parties prenantes, il a obtenu un score « très bon » de 87,5/100 et pour la transparence un score «très bon» de 81/100. Un bonus de 2 points lui a été attribué pour l'efficacité et la durabilité de la mise en œuvre pour les efforts globaux dans la promotion de la lutte contre la corruption, la mobilisation des ressources nationales, la gouvernance inclusive, l'accessibilité des données et l'utilisation de l'ITIE comme outil de suivi.



« Ce résultat est le fruit d'un engagement collectif fort et constant de l'ensemble des parties prenantes, Etats, entreprises extractives et sociétés civiles, réunis au sein du comité national de l’ITIE dans une dynamique de gouvernance inclusive, transparente et responsable de nos ressources naturelles. Ces performances remarquables traduisent l'ampleur des progrès réalisés par notre pays dans la gouvernance du secteur extractif », a soutenu Thialy Faye, lors de la cérémonie de présentation des résultats.



Par ailleurs, Thialy Faye a déclaré que le conseil d’administration de l’ITIE a salué l’engagement soutenu de l'Etat en faveur de la transparence ainsi que le rôle moteur du Sénégal en matière de divulgation régulière, fiable et détaillée des informations. Selon lui, le conseil « a également relevé des avancées significatives enregistrées dans la mise en œuvre des réformes, notamment celles relatives à la propriété effective, ainsi que la contribution déterminante de l'ITIE à l'amélioration du cadre juridique et des pratiques de gouvernance ». Il a indiqué que « ces appréciations confortent la position du Sénégal parmi les plus performantes de l'initiative ».



Toutefois, M. Faye a déclaré que si ces résultats témoignent de progrès solides, ils mettent également en lumière des défis importants qu’ils devront relever dans les années à venir. Le comité a formulé au total 11 mesures correctives qui devront être mises en œuvre d'ici la prochaine validation prévue en octobre 2030.



« Le Conseil d'administration de l’ITIE a notamment insisté sur la nécessité de renforcer la transparence des transferts infranationaux afin de garantir que les revenus extractifs profitent pleinement aux communautés locales. Il a également souligné l'importance d'améliorer la traçabilité des flux financiers entre l'État et les entreprises publiques, de développer des analyses plus approfondies des données relatives à la mobilisation des recettes et aux projections, ainsi que d'assurer un suivi rigoureux des obligations sociales et environnementales des entreprises », a-t-il expliqué.



Il a également ajouté que l’ITIE continue « à œuvrer vers une bonne gouvernance du secteur extractif », annonçant la formulation de 26 mesures correctives pour la validation de 2021. «En plus de cela, notre prochaine validation est prévue pour octobre 2030, alors que la validation pour chaque pays était mesurée à trois ans», a-t-il poursuivi.



M. Faye a enfin indiqué que le Conseil d'administration de l’ITIE international a décidé de repousser la prochaine validation jusqu'en 2030 car le Sénégal a consolidé son leadership et ses performances dans le cadre de la gouvernance du secteur extractif. « Ce qui prouve que le Sénégal est toujours leader dans le cadre de la gouvernance du secteur », a-t-il affirmé.