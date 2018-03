Gouvernement et enseignants interrompent les discussions pour se rendre ensemble au Palais

Après quelques heures de discussions entre le gouvernement dirigé par le Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne et les syndicats d’enseignants, les discussions ont été interrompues afin de les poursuivre à quelques pas de là, au Palais présidentielle.



Un des syndicalistes qui a requis l’anonymat, a confié à PressAfrik qu’ils ont faits de grands pas en avant et qu’ils voulaient une confirmation du chef de l’Etat.



Et, ajoute-t-il, la question sur l’alignement de l’indemnité de logement aussi pourrait très certainement être discutée lors de cette rencontre.



En attendant, sous l’égide de Mahammad Dionne, tout se beau monde es t reçu par le chef de l'Etat Macky Sall.

A suivre...