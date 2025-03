Gov’Athon : Ousmane Sonko appelle à perpétuer l’initiative

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a présidé la cérémonie de remises des chèques des lauréats et finalistes de l’édition 2024 du Gov’Athon. Dans son discours, le PM a estimé que le Gov’Athon, qui est une initiative visant à promouvoir et à développer des solutions innovantes et adaptées aux besoins de l’Administration, doit être perpétuée et coorganisée par plusieurs ministères.



« Le Gov’Athon doit être non seulement perpétué mais coorganisée par plusieurs ministères » a-t-il déclaré, soulignant que le ministère des Télécommunications et du Numérique doit jouer un rôle central dans la coordination, tout en intégrant les attentes et besoins exprimés par les autres ministères.



Ousmane Sonko a insisté sur la nécessité pour le Sénégal de se positionner stratégiquement face aux mutations rapides du XXIᵉ siècle, dominé par les sciences, les technologies, le numérique et l’intelligence artificielle.



« L’économie mondiale est aujourd’hui tirée par le numérique. Les pays qui ont su rapidement se positionner récoltent déjà les fruits de leur avance technologique. Mais, au-delà des gains économiques, les enjeux de souveraineté et de sécurité numériques sont tout aussi cruciaux », a-t-il rappelé.



Il a également annoncé la révision récente de la loi sur l’organisation des startups, adoptée en Conseil des ministres, pour offrir plus d’ambition et d’encadrement au secteur technologique.