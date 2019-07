Gracié en 2016 par Macky Sall, pourquoi Oustaz Taîb Socé est retourné à Rebeuss...

En 2016 , il faisait partie de la liste des 586 détenus graciés par le président de la République Macky Sall à l’occasion de la célébration de la fête nationale d’indépendance, alors qu’il a été condamné à 5 ans de prison dont 3 ans ferme pour association de malfaiteurs et escroquerie.



Depuis hier, le célèbre prêcheur Taib Socé a été arrêté par les éléments de la Section de Recherches de la gendarmerie et déféré à la prison de Reubeuss, suite à une réquisition d’incarcération.



Pour cause, Taib Socé est rattrapé par son passé, notamment l’affaire d'escroquerie portant sur de l’or d’une valeur de 146,6 millions de Fcfa. Le condamné devait verser à la victime, l’Imam Mouhamad Bassirou Sall, 160 millions de Fcfa. Faute d'argent, la partie civile a fait exécuter la contrainte par corps prononcée par la Cour d’appel de Dakar.