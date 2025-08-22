Grand-Dakar : la police saisie de la drogue et une moto volée, trois (3) suspects interpellés

Trois (3) boules de haschich et une moto de marque Honda HS ont été saisies lors de deux opérations distinctes menées par le Commissariat d’arrondissement de Grand-Dakar dans la nuit du 19 au 20 août 2025. Dans le premier cas, deux individus circulant à moto ont été arrêtés par les forces de l’ordre.



La fouille effectuée a permis de découvrir la drogue en leur possession, ce qui a conduit à leur interpellation pour « trafic de stupéfiants. » Quelques heures plus tard, vers 6h du matin, la police est intervenue à la suite d’une dénonciation anonyme. Un suspect a été trouvé avec une moto Honda HS, une cisaille et un antivol découpé, confirmant le vol.



Les trois (3) mis en cause ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit.