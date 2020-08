Grand-Dakar : un réseau de trafiquants de migrants démantelé

Un vaste réseau de trafiquants de migrants établi à Grand-Dakar, un quartier populeux de Dakar, a été démantelé par la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants, une subdivision de la Direction de police de l’air et des frontières. La bande était filée depuis 6 mois.



Un des cerveaux de la bande, commerçant de son état, a été arrêté mardi, rapporte Enquête qui donne l’information. D’autres membres du groupe dont B. D., S. D., M. D., ont été aussi interpellés.



En février dernier, une bande de trafiquants de migrants, dirigée par un commerçant, faisait voyager des candidats à l’immigration dans l’espace Schengen, moyennant des montants qui varient entre deux et quatre millions F CFA, selon la destination. Informés, les limiers ont ouvert une enquête.



Après quelques mois d'enquête, le commerçant et ses présumés complice ont finalement été arrêtés. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux et trafic de migrants.