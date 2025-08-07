Grand Magal 2025 : le Président Diomaye Faye attendu à Touba ce jeudi

À l'approche du Grand Magal de Touba, événement religieux majeur du calendrier sénégalais, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, effectuera une visite protocolaire dans la cité sainte ce jeudi 7 août 2025. Cette démarche, devenue une tradition républicaine depuis ses prédécesseurs, marque le coup d'envoi des ultimes préparatifs pour accueillir les millions de pèlerins attendus.



Au programme de cette visite présidentielle, une audience avec le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, un examen détaillé des dispositifs sécuritaires, sanitaires et logistiques mis en place, des échanges sur les enjeux d'aménagement urbain et d'assainissement de la ville religieuse, entre autres sujets.