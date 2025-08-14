Grand Magal de Touba : 21 décès et 640 victimes, selon le bilan provisoire des sapeurs-pompiers

Les accidents de la route constituent la principale cause de ces tragédies, avec 240 sinistres ayant fait 575 victimes, dont 18 morts. Les motocyclistes paient un lourd tribut, avec 135 accidents recensés, faisant 165 blessés et 11 décès.

Le détachement des sapeurs-pompiers mobilisés pour le Grand Magal a annoncé un bilan provisoire de 21 décès sur 640 victimes prises en charge lors de 395 interventions.