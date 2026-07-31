Grand Magal de Touba : la Gendarmerie déploie plus de 3 000 hommes et un dispositif de haute technologie

À l’approche de la 132ᵉ édition du Grand Magal de Touba, la Gendarmerie nationale déploie un important dispositif sécuritaire pour veiller sur les millions de pèlerins attendus. Au total, 3 073 gendarmes, soutenus par plus de 200 véhicules et des drones de surveillance, sont mobilisés dans la cité sainte et sur l'ensemble des grands axes routiers et ferroviaires du pays.



Le plan d'action vise à sécuriser la ville sainte tout en assurant la fluidité du trafic sur les corridors stratégiques, notamment l'autoroute Ila Touba, l'autoroute de l’Avenir, la voie ferrée ainsi que les routes nationales RN1, RN2, RN3 et RN4. Sur le terrain, 211 véhicules et 91 motos seront appuyés depuis les airs par trois drones de la Légion de gendarmerie aérienne pour suivre l'état de la circulation en temps réel et guider les unités au sol.



En amont du déploiement, le Haut-commandant de la Gendarmerie nationale, le général de division Martin Faye, s'est rendu sur place pour évaluer la mise en place des équipes et ajuster les consignes de sécurité. Lors de ce déplacement, le général Faye a également rendu visite au Khalife général des Mourides et à son porte-parole afin de solliciter des prières pour le bon déroulement de l'événement dans la sérénité.