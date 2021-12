Grand-Yoff : comment le vigile Ousmane Faye a été atrocement tué par des malfaiteurs

On en sait un peu plus sur la mort du vigile, Ousmane Faye près du terrain de Grand Yoff, samedi dernier. Selon « SourceA », le défunt a subi plusieurs blessures, notamment à la tête. Les premières investigations ont permis de savoir que le gardien de scooters a été roué de coups de briques. Son corps a été retrouvé à quelques mètres de son lieu de travail.



Le journal renseigne que les faits se sont produits entre 5 heures et 6 heures du matin. Les malfaiteurs ont attendu que « la Police qui désencombrait les parages se retire pour exécuter leur plan ».



Par ailleurs, le gardien a été alerté par des femmes qui ont l’habitude d’emprunter ce chemin que des individus ont pris une bâche qu’il gardait. C’est ainsi qu’Ousmane Diouf a décidé de les poursuivre. Une poursuite qui lui a coûté la vie.



Ayant pris la direction du terrain de football de FC Grand Yoff les malfaiteurs voyant que le gardien a décidé de les poursuivre ont décidé d’en découdre avec lui. C’est dans ces circonstances qu’ils l’ont roué de coups de briques jusqu’à ce qu’il soit mort. Une enquête est en cours.