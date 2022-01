Grand Yoff : larguée, une fille ébouillante son ex petit ami

Une fille qui voulait se venger de son ex petit ami qui l’a larguée, n’a pas d’autres solutions que de l’ébouillanter. En effet, Bala Danfa, maçon de profession, âgé de 34 ans, a été horriblement ébouillanté au cours d’une matinée festive par son ancienne amante nommée Khady Mané, qui lui reproche de l’avoir plaquée pour une autre fille.



Danfa organisait samedi dernier une fête grandiose au quartier Arafat de Grand Yoff, et avait invité des proches et autres amis. Khady Mané, qui a eu un enfant de 5 mois hors mariage avec le jeune homme apprend la nouvelle et s'invite à la cérémonie. Elle débarque alors chez son ex, rejoint les dames et leur prête main-forte dans la préparation des repas à l'honneur des invités.



Pendant que la fête bat son plein, Khady se glisse entre les convives, rejoint en douce son ancien amant et lui lance des piques. Elle déplore vivement son attitude et lui reproche de l'avoir laissée tomber durant ses neufs mois de grossesse. Cette diatribe met Bala dans un état second. Ce dernier lui sert une virulente réplique.



Le jeune homme met fin aux échanges de propos avec la demoiselle, débarrasse vite le plancher et retourne s'occuper de ses hôtes dans le but d'éviter que la fête ne vire au fiasco. Il rejoint ensuite sa nouvelle conquête et se la coule douce avec elle. Khady le voit en mode collé serré avec une autre fille et entre dans une colère noire. Elle se faufile entre les convives et s'engouffre dans la cuisine. Elle trompe la vigilance de tout le monde, s'empare d'une marmite contenant de l'eau chaude et la déverse par surprise dans le dos de son ancien prince charmant.



Des gens volent au secours du pauvre ébouillanté. Ils l'embarquent à bord d'un véhicule et l'évacuent d'urgence à l'hôpital Principal de Dakar. Tandis que la fille cocufiée est interpellée et livrée aux limiers du commissariat d'arrondissement de Grand-Yoff pour les besoins d'une enquête. Interrogée, Khady a reconnu sans réserve les faits et justifie son geste par la jalousie. Elle est placée en garde à vue.