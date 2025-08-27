Grand Yoff : trois (3) individus arrêtés pour vols à l’arraché

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé, lundi 25 août 2025, à l’arrestation de trois (3) individus impliqués dans des cas de vol en réunion et d’association de malfaiteurs.



Selon la police, ces suspects seraient à l’origine de plusieurs agressions signalées dans la zone. « La première remonte à la nuit du 21 au 22 juillet, lorsqu’une victime a été attaquée près de la station Shell de la Patte d’Oies par deux hommes à moto, qui lui ont dérobé un téléphone de marque Tecno et la somme de 30 000 FCFA », a appris PressAfrik.





Toujours selon la même source, une autre agression a été enregistrée sur le tracé du BRT, où trois (3) individus, également à moto, ont arraché un téléphone Samsung à un passant.





L’enquête a permis de localiser les suspects dans un bar de la localité. La fouille de leur moto a abouti à la saisie des deux téléphones volés. Interrogés, les mis en cause ont reconnu les faits, admettant s’être spécialisés dans le vol de téléphones portables.





