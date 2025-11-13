Grand Yoff : un voleur à moto arrêté avec cinq téléphones portables volés

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a mis fin, le 11 novembre, aux agissements d’un individu spécialisé dans le vol à l’arraché à bord d’une moto. L’opération, menée vers 18h30 dans la zone de Captage, à hauteur de la pharmacie Makhtar Diaw, a permis l’interpellation du suspect et la saisie de cinq téléphones portables.



Selon la police, l’homme, circulant sur une moto de marque Sport City et portant une sacoche en bandoulière, a éveillé les soupçons des enquêteurs par son attitude suspecte devant la pharmacie. Lors de son interpellation, il s’est révélé incapable de fournir les codes de déverrouillage des téléphones retrouvés sur lui.



L’enquête a rapidement permis d’identifier une première victime grâce à un appel reçu sur l’un des appareils saisis. Cette dernière a indiqué avoir été agressée moins d’une heure plus tôt, au rond-point de la mosquée Massalikul Djinane, par un individu à moto lui arrachant violemment son téléphone iPhone 16 Pro Max alors qu’elle était en communication.



Placée en garde à vue, le mis en cause a reconnu les faits et avoué avoir commis plusieurs vols similaires dans les quartiers d’Almadies, Ngor, Ouakam et HLM 5. Le matériel volé a été placé sous scellés, et l’enquête se poursuit.