Sénégal-Maroc : le CESEMAF appelle à l’unité et à la vigilance face aux tensions et désinformations après la finale de CAN

Les tensions nées de la finale de la dernière Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, accentuées par des tentatives sporadiques de désinformation observées sur certains réseaux sociaux et plateformes numérique, ont poussé le Cercle Sénégal-Maroc d’amitié et de fraternité (CESEMAF) à réagir.



Dans un communiqué publié le 23 janvier, l’association a souligné « l’impératif de rappeler la profondeur exceptionnelle des liens qui unissent la République du Sénégal et le Royaume du Maroc ».



Le CESEMAF réaffirme que la relation sénégalo-marocaine n'est pas seulement une alliance stratégique: c'est une « fraternité de sang, d'âme et de destin ».



Selon l’association, la relation entre le Sénégal et le Maroc constitue un modèle exemplaire de coopération Sud-Sud. « Elle puise toutefois sa véritable force dans une histoire millénaire, scellée par des liens spirituels profonds », ajoute-t-elle dans le document.



De plus, elle souligne que « ceux-ci sont symbolisés notamment par la confrérie tidiane, aux côtés de l'ensemble des confréries du Sénégal et du Maroc, ainsi que par les relations séculaires entre les grandes familles religieuses des deux pays ».



« Cette communion de foi et de valeurs constitue le ciment solide qui a toujours résisté aux épreuves du temps », indique le communiqué, notant qu’au-delà des accords économiques et politiques majeurs, « l’axe Dakar-Rabat est avant tout celui du cœur: éducation et jeunesse ».



Dans le contexte numérique actuel, le CESEMAF appelle les citoyens des deux pays, en particulier la « jeunesse, à ne pas céder aux sirènes de la division, de la provocation et de la manipulation ».



Le Sénégal et le Maroc sont deux poumons d'un même corps: Ce qui touche l'un affecte inévitablement l'autre, précise-t-on.



Les membres de l’association exhortent les leaders d'opinion, les journalistes et l'ensemble des utilisateurs des plateformes digitales à se faire les « ambassadeurs de la vérité historique, de la fraternité et de la paix sociale ».