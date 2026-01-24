Météo : l’ANACIM alerte sur une houle dangereuse du dimanche 25 au lundi 26 janvier 2026

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a émis une alerte de houle dangereuse dans sa prévision publiée ce samedi 24 janvier 2026. Elle est attendue le dimanche 25 janvier 2026 à partir de 18 heures jusqu’à lundi 26 janvier 2026 à 18 heures.
Les zones concernées s’étendent de Dakar, avec un rayon d’environ 75 kilomètres sur la Grande Côte et 80 kilomètres sur la Petite Côte. Selon l’ANACIM, la houle, en provenance du secteur Nord-Ouest, pourrait atteindre une hauteur de 2,5 mètres.
Face à cette situation, les autorités météorologiques recommandent d’éviter toute sortie en mer, de redoubler de vigilance dans les zones côtières exposées et de respecter les consignes des autorités compétentes.
