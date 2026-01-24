Thiaroye : deux trafiquants arrêtés avec plus de 1 500 comprimés d’ecstasy et de la MDMA

Le Commissariat d’arrondissement de Thiaroye a réalisé le 23 janvier 2026, un coup de filet majeur en interpellant deux (2) individus pour trafic de drogues de synthèse. La saisie porte sur 1 575 comprimés d’ecstasy (volets) et deux (2) blocs de MDMA (MD).



Selon la Police nationale, cette intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel ayant permis à la Brigade de recherches (BR) de mettre sous surveillance ciblée un réseau actif entre Thiaroye Gare et Guinaw Rails. Le coup de filet a été réalisé au niveau du rond-point du foirail de Thiaroye Gare.



Les mis en cause, qui circulaient à bord d'une moto de marque Beverly, transportaient les substances illicites dissimulées dans un sachet plastique. La fouille corporelle a également permis de saisir : une somme d'argent en numéraire, deux billets d'une devise étrangère et une pompe à gaz.



Les deux suspects ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit afin d’identifier les ramifications de ce réseau de distribution.