Grève à l’UGB : le Conseil académique maintient la fin de l’année au 14 août et évoque l’invalidation possible d’un semestre

Le Conseil académique de l'Université Gaston Berger de Saint Louis (UGB), réuni en sa séance du mardi 24 mars 2026, a examiné la situation de l'université marquée par la persistance de la grève des étudiants.



Le Conseil a exprimé sa vive préoccupation face au rythme de progression des enseignements et évaluations et a réaffirmé, en tout état de cause, le maintien de la date du 14 août 2026 pour la fin de l'année universitaire 2025-2026.



Dans une résolution publiée le 25 mars et signée par le Recteur, Pr Magatte Ndiaye, le conseil a toutefois retenu de se réunir au mois d'août pour « apprécier l'opportunité d'invalider l'année ou un semestre en fonction des propositions des instances des UFR et de l'Institut Polytechnique de Saint-Louis (IPSL) ».



Par ailleurs, le Conseil académique a engagé le Recteur à prendre les « dispositions nécessaires en vue de traduire devant le Conseil de discipline, dans les meilleurs délais, les étudiants ayant empêché le déroulement des enseignements et/ou des évaluations », en violation de la loi 94-79 du 24 novembre 1994 relative aux franchises et libertés universitaires.



Enfin, le conseil a rappelé qu'en vertu de la résolution en date du 11 avril 2019, réitérée lors de la réunion du 04 juillet 2019, la Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) a été suspendue et ne jouit donc d'aucune forme de reconnaissance administrative ou juridique. L’instance précise que « seuls les représentants des étudiants au sein des organes des UFR et de l'IPSL, régulier demeurent les interlocuteurs des autorités universitaires et étatiques ».