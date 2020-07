Grève à la prison du camp pénal: "des tirs et bagarres" entre détenus et gardes pénitentiaires

Après les mouvements d'humeur à Thiès, le camp de Dakar connaît depuis mercredi quelques turbulences, selon L'Observateur, qui rapporte qu'une grève de la faim y est observée par plusieurs prisonniers.



Selon des voix à nos confrères, des tirs de balles ont été entendus mercredi vers 15h00. Face à cette information, les responsables pénitentiaires ont été constatés, afin d'en savoir plus. Mais les tentatives sont restées vaines.



Le lendemain, le même informateur revient à la charge et confie avoir entendu des détenus huer un visiteur "indésirable à leurs yeux" qui serait un des responsables de l'administration pénitentiaire. "Il y a encore de violents échanges entre gardes pénitentiaires et détenus en grève de la faim. Des blessés ont été dénombrés", informe la même source.



Cette source ajoute que des éléments Pénitentiaires intervention sont, depuis mercredi, venus épauler leurs collègues afin de calmer des ardeurs des détenus, dont 30 seraient blessés.



Cette grève a été entamée depuis mercredi, en même temps que les prisonniers de Koutal, après celles des détenus de la Maison d'arrêt de Thiès. Sans compter la panique à la prison de Diourbel où des cas positifs au covid19 ont été décelés.