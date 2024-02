Grève au Centre hospitalier de Ziguinchor : Les travailleurs réclament l'amélioration de leurs conditions

Les travailleurs du Centre hospitalier régional de Ziguinchor (Chrz) ont entamé une grève de trois (3) jours. La décision a été prise après un sit-in au sein de l'établissement médical.



Selon Simon Faye le Sg du Syndicat National des Travailleurs de la Santé (Syntras), les revendications sont nombreuses. Elles comprennent « la demande de la signature de contrat de prestation de service pour les 20 stagiaires prévus dans le budget de 2024 et celles du budget de 2023 en tenant compte de l'ancienneté dans la structure. Le paiement des primes et indemnités du personnel du Chrz conforme au PV numéro 1604 du 19 novembre 2012. Le paiement des 5 000 FCfa représente la prime de prudence des chauffeurs du Chrz, compte non tenu de l'augmentation des 5 000 FCfa de l'État, ramenant à 10 000 FCfa la prime de prudence ».



Après cette rencontre, une grève totale, marquée par le non-respect des urgences, est prévue pour ce mardi et demain mercredi.