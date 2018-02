Grève de la SDE : L’intersyndicale dément formellement

Suite aux rumeurs faisant état d’une grève des agents de la Sénégalaise des eaux (SDE) à partir de cette nuit, le coordonnateur de l’intersyndicale des travailleurs de ladite société a apporté ses précisons. Selon lui, ils n’ont jamais pris la décision d’observer un mouvement d’humeur «ni aujourd’hui, ni demain».



«Il n’a vraiment pas été question d’aller en grève. Il y ‘en avait pas aujourd’hui, et il n’y en aura pas demain », a précisé Elimane Diouf. Selon lui, ils ont rencontré le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement à qui ils ont rappelé leurs doléances parmi lesquelles l’augmentation de la part des travailleurs de la SDE dans le capital de la nouvelle société.



Et, informe-t-il, bien vrai qu’il y a «des points qui restent à être finalisés qui font que nous avons dit que : bien que le préavis expire, nous ne pouvons pas aller à un mot d’ordre de grève, tant qu’on n’aura pas épuisé les discussions avec le ministère de tutelle». Avant de rappeler à propos de la supposée grève que : «ce sont des informations non fondées».