Gréve de la faim des sortants de l'INSEPS : les inspecteurs de la jeunesse dément Pape Gorgui Ndong

Les inspecteurs de la jeunesse et des Sportifs sortant de la 25e promotion de l’Institut National Supérieur de l’Éducation Populaire et du Sport (INSEPS) sont très remontés contre leur tutelle. En grève de la faim depuis mercredi 26 décembre, ils démentent formellement, Pape Gorgui Ndong, qui, lors d’une émission télévisée, a déclaré que : «ces inspecteurs ont suivi une formation payante et qu’ils n’ont pas le droit de réclamer leur intégration dans la Fonction publique».



Face à la presse, le porte-parole des grévistes, Ousseynou Faye, de rétorquer : «Vous vous êtes trompé Mr le ministre où vous avez été induit en erreur par vos plus proches colloborateurs dont certains sont des inspecteurs de la jeunessse».



Le Sieur Faye et ses camardes, affaiblis par la faim, tiennent à préciser qu’ils n’ont jamais suivi une formation payante.