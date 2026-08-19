Grève de la faim illimitée des ex-agents de Sotrac, SIAS et AMA : un manifestant évacué, 11,4 milliards FCFA réclamé à l’État

Les travailleurs des trois sociétés dissoutes, AMA Sénégal, la SIAS (Société industrielle d’aménagement urbain du Sénégal) et la Sotrac, ont entamé une grève de la faim illimitée pour réclamer le paiement de leurs indemnités.



Réunis à leur quartier général à Liberté 5, les grévistes disent être déterminés à poursuivre leur mouvement jusqu’à satisfaction de leurs revendications. L’un d’entre eux a d’ailleurs été évacué vers un établissement sanitaire après une dégradation de son état de santé.



« Il était très mal en point. Les sapeurs-pompiers sont venus le prendre ici pour l’acheminer à l’hôpital. C’est pathétique, c’est douloureux, c’est une situation d’une extrême gravité. Voilà pourquoi nous demandons au ministre du Travail d’essayer de faire un geste », a déclaré Amdy Moustapha Ngom, coordonnateur du Cadre unitaire des sociétés Sotrac, Sias et AMA Sénégal.



Les anciens travailleurs réclament à l’État du Sénégal le paiement de plus de 11 milliards de FCFA, correspondant à la dernière partie de leurs indemnités à la suite de la liquidation de leurs entreprises.



« Nous sommes en grève de la faim illimitée parce que l’État reste devoir la somme reliquataire de 11,4 milliards de FCFA », a fait savoir Amdy Moustapha Ngom.



Les grévistes appellent ainsi les autorités, notamment le ministère du Travail, à intervenir rapidement afin de trouver une solution à cette situation.