Grève des boulangers contre les violences policières en plein couvre-feu: pas de pain ce vendredi à Diourbel

Il n’y aura pas de pain ce vendredi 29 mai 2020 à Diourbel, une ville du Sénégal située à environ 150 kilomètres à l’est de Dakar. Les professionnels de la boulangerie de cette région ont décidé d’observer une grève ce jour pour dénoncer l’agression d’un des leurs par un Agent de sécurité de proximité (Asp), lundi, en plein couvre-feu.



« Un collègue a été tabassé devant tout le monde et la vidéo est diffusée dans les réseaux sociaux », ont pesté les boulangers. Irrités par cet acte qu’ils qualifient d'« incroyable » et d'« intolérable », ils ont décidé d’observer une journée sans pain et de porter l’affaire au niveau national.



« Il n’y aura pas de pain au niveau de la région de Diourbel. C’est un plan d’actions que nous allons mener et c’est un premier pas parce que l’affaire est portée au niveau national », ont-ils-annoncé.



Le patron des boulangers de Diourbel, Ckeikh Diack a tenu à préciser qu’ « il ne s’agit pas d’un acte pris contre la population, mais contre l’injustice que nous subissons ».



Ces boulangers préviennent que s'il n'y a pas de réaction dans les 24 heures, il y aura d'autres réactions pour montrer qu'ils sont vraiment inquiets et touchés par rapport à la situation.



« Nous sommes des boulangers et on a le droit de circuler même dans la nuit parce que nous travaillons dans la nuit», ont-ils conclu.