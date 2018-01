Grève des enseignants : «Pas de satisfaction, pas de recul dans la lutte syndicale», (Syndicalistes)

La grève des syndicats d'enseignants est loin de connaître son épilogue à cause de la mésentente entre ces derniers et l’Etat du Sénégal. En concertation mardi avec les autorités, les enseignants ne comptent pas regagner les salles de classe. Car selon eux les points de revendications doivent être respectés.



« A part la question du Dmc où le gouvernement a réagi un peu en donnant l'engagement de payer. Nous attendons du gouvernement des propositions concrètes sur la question relative aux indemnités de logement. Mais également sur la question du "Deug" (Diplôme d'études universitaires général) que l’Etat doit aux enseignants », a soutenu le Secrétaire général du Sels Souleymane Diallo à la sortie de la rencontre avec le gouvernement.



Selon Souleymane Diallo, «l’Etat doit dire quand et comment la dette va être payée en termes de rappel. Et, sur la question des lenteurs administratives, comment le stock va être épuré » ?

Par ailleurs les syndicalistes espèrent trouver des accords concrets vendredi prochain avec le Premier ministre du Sénégal Mouhamadou Boun Abdalh Dionne.