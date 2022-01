Grève des syndicats d'enseignants: une marche nationale prévue le 17 février à Ziguinchor

Les syndicats d’enseignants ne décolèrent toujours pas. Ils annoncent une marche nationale le 17 février prochain à Ziguinchor (sud du Sénégal). Ces syndicalistes réclament, depuis le début de leur mouvement d’humeur, le respect des accords signés depuis 2018.



« Nous exigeons immédiatement qu’il ait des réactions objectives de la part du gouvernement sans quoi nous allons poursuivre la lutte et nous allons vers le 7ème plan d’actions », a déclaré El hadji Malick Youm, secrétaire général du Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire (Saems).



Qui a annoncé une marche nationale qu’ils vont organiser à Ziguinchor (sud) à partir du 17 février 2022.



Son camarade Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire (Cusems), a révélé qu’il « y a une forte émigration des enseignants vers les autres secteurs plus attractifs ».



« Aujourd’hui, il y a une forte émigration des enseignants vers les autres secteurs plus attractifs en terme de rémunération. Il y a un déficit d’enseignants dans certaines disciplines comme la mathématique, la philosophie et l’espagnol. Les enseignants sont démotivés, démoralisés et découragés. La faute au gouvernement du Sénégal qui non seulement n’a pas honoré ses engagements, mais fait dans le mépris », a-t-il accusé.



En assemblée général à Saly (Petite côte), les syndicalistes n’excluent pas un 7ème plan d’action. Ils disent comprendre le mouvement d’humeur des élèves qui réclament la reprisse des cours.