Grève des transporteurs: «La tenue d’un conseil interministériel est la solution» (Modou Ndiaye)

La grève des transporteurs au Sénégal, initialement prévue du 30 mars au 1er avril 2026, a été prolongée de 72 heures par la Fédération des syndicats des transports routiers puis reconduit jusqu’à nouvel ordre en raison d'un manque de consensus avec les autorités. Face à cette situation, Modou Ndiaye, chargé de la communication de la fédération des syndicats de transports routiers, estime que la tenue d’un conseil interministériel est la seule solution pour régler leurs problèmes.



«En ma qualité de chargé de communication de la fédération, je pense que le Premier ministre doit convoquer un conseil interministériel. Comme ça, il pourra regrouper tous les ministres concernés que ce soit les transports, le ministère de l’Intérieur, les Forces armées et encore les Finances », a-t-il déclaré sur les ondes de la Radio Futur Média, lors du journal de 12 heures. Il a également ajouté que les concertations doivent se faire comme celles de 2022.



Pour se justifier, Modou Ndiaye soutient que toutes les questions qui ont été évoquées lors des négociations, le 4 avril 2026, avec le ministre Yankhoba Diémé, ont connu des fins de non-recevoir. « Ce n’est pas uniquement de mon ressort et il va falloir l'intervention des autres collègues», aurait dit le ministre. «Quand nous évoquons le problème des véhicules qui font du transport irrégulier sur l'intérieur du pays, le ministre des Transports nous répond que cela est du ressort du ministre de l'Intérieur et du ministre des Forces armées. Quand nous évoquons le problème des VTC, il nous dit aussi qu'il va mettre en place une commission chargée de travailler sur cette question», a-t-il expliqué.