Grève des transports: L'État déploie un dispositif spécial pour contrer la grève

Le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a réagi ce samedi 28 mars 2026 à l'annonce d'une grève de trois jours dans le secteur des transports. S'exprimant depuis Suelle (Casamance , Sud), en marge du congrès de la famille Djiba, l'autorité a tenu à rassurer les populations sur la continuité du service public. Le ministre a affirmé avoir réuni l'ensemble des organisations syndicales, précisant que les plus représentatives d'entre elles ont déjà décidé de lever leur mot d'ordre de grève.





Face au risque de perturbations à l'approche de la fête nationale, Yankhoba Diémé a garanti que des mesures fermes ont été prises pour assurer la mobilité des citoyens. Une circulaire a été transmise à tous les gouverneurs du pays afin de déployer un dispositif de sécurité optimal. L'objectif est de protéger les transporteurs qui feront le choix de ne pas suivre le mouvement, le ministre rappelant que « la liberté de grève s’accommode avec la liberté de travail ».





Le gouvernement entend ainsi faire usage de sa puissance régalienne pour que chaque Sénégalais puisse se déplacer en toute sérénité durant cette période charnière. Yankhoba Diémé a réitéré son appel au calme, assurant que toutes les dispositions sont effectives pour que les usagers puissent célébrer le 4 avril dans les meilleures conditions.

